Geen echte buurt, toch is Barousel verkozen tot Buurt van het jaar in Hasselt

Barousel is zopas verkozen tot buurt van het jaar 2023 in Hasselt. Samen met die titel kregen ze eenstraatnaambord en een cheque van 2.500 euro.

Schepen Dymfna Meynen mocht het goede nieuws brengen aan de organisatoren. Die bieden in het Vredespark in Runkst al enkele jaren een 9-daags event aan met tal van optredens, een quiz, kinderanimatie en een resem aan leuke activiteiten voor jong en oud. “Eigenlijk is Barousel niet echt een buurt, maar de organisatoren van het evenement wonen hier allemaal vlakbij het Vredespark”, zegt de schepen. “Daarom vonden we dat zij onder de naam van hun event de titel ‘buurt van het jaar’ verdienen.”

“We zijn natuurlijk erg blij met de erkenning en met de cheque”, zegt Bert Geurts namens de organisatie. “We zullen het geld gebruiken om van Barousel een nog mooier feest te maken dan het al is.” (raru)