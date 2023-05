Frank Clerix is ‘burgemeester van de straat’ in Sint-Lambrechts-Herk

Hasselt

Op de dag van de buren heeft schepen Dymfna Meynen niet alleen de buurt van het jaar gehuldigd, ook vijf ‘buren van het jaar’ werden in de bloemetjes gezet. Een van hen was Frank Clerix, die in de Oude-Truierbaan in Sint-Lambrechts-Herk bekend staat als ‘de burgemeester’. “Een titel die hij absoluut verdient”, aldus de schepen. “Hij staat altijd paraat om iedereen te helpen en is bovendien de drijvende kracht achter evenementen zoals Volle Bak Herk, het jaarlijkse dorpsfeest van Sint-Lambrechts-Herk, en de jaarlijkse herdenking van de Boerenkrijg aan de kapel van Ter Hilst.” (raru)