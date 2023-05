Bestuurder (21) in snelrecht gedagvaard na inrijden op politie in Heusden-Zolder

De 21-jarige bestuurder die zondagavond tijdens het verkiezingsfeest probeerde in te rijden op twee politiemensen in Heusden-Zolder is in snelrecht gedagvaard. Hij moet eind juni voor de rechter komen voor gewapende weerspannigheid.

De jongeman uit Heusden-Zolder werd zondagavond gearresteerd nadat hij met een hoge snelheid door de menigte reed op de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder. Het feest voor de overwinning van de Turkse president Erdogan was toen nog volop bezig. De feestvierders werden opgeschrikt toen de bestuurder van de BMW 3 cabrio passeerde. Aan de Aldi-supermarkt week hij van zijn rijbaan af en hij reed richting twee agenten. Die waren bezig met het afsluiten van de straat. De politiemensen maanden de bestuurder nog aan om wat trager te rijden, maar in plaats daarvan zou hij gas hebben bijgegeven. De agenten konden net op tijd wegspringen. Ze raakten niet gewond maar ze zijn wel erg onder de indruk.

De politie kon de auto onderscheppen. In de BMW cabrio zaten twee personen. De 21-jarige bestuurders werd gearresteerd voor gewapende weerspannigheid. “Zijn passagier is later geïdentificeerd en gehoord als getuige”, zegt perswoordvoerder Marijke Teunis van het parket Limburg.