GEMEENTERAAD. Hoeselt heft geen leegstandsbelasting voor birdnesting

Hoeselt

Leegstandsbelasting: Wanneer ouders scheiden, kunnen ze kiezen voor ‘birdnesting’. De kinderen blijven in het huis wonen. Elke week in gezelschap van één van de ouders, terwijl de andere naar zijn eigen nieuw adres trekt. Fons Capiot (Wij Hoeselt): “Omdat minderjarige kinderen officieel bij de ouders moeten wonen, staat het gemeenschappelijke huis dan ‘officieel’ leeg. Eén van mijn klanten (nvdr. Capiot is advocaat) in een buurgemeente kreeg daarom een leegstandsbelasting van 1.200 euro. Hoeselt heeft dezelfde regelgeving. Ik vraag dat deze vorm van scheiding niet langer belast wordt.”

“Het leegstandsreglement gaan we niet aanpassen”, reageerde schepen Yves Croux (VLD+). “De ouders kunnen tegen de leegstandtaks in bezwaar gaan. Als ze bewijzen dat het huis nog bewoond is, gaan we die leegstand zeker niet heffen.” Capiot was na de gemeenteraad toch tevreden. “Vorige week diende ik bij het gemeentesecretariaat mijn vraag al in. Dan is men zich vanuit Hoeselt bij de buurgemeenten gaan bevragen over hun regelgeving bij leegstandsbelasting bij ‘birdnesting’. En dat heeft iets in gang gezet. Mijn klant liet weten dat ook haar gemeente intussen afziet van de leegstandsbelasting.”

Nieuw raadslid: Jasper Goffin (Best Groen) die aan het licht bracht dat de Schalkhovense hereboer Manu Appeltans meer dan echt hectare bos in Schalkhoven illegaal kapte, neemt ontslag uit de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Jan Wils (38 jaar). Goffin stelde bij mail die voorgelezen werd door partijgenoot Serge Voncken “geen motivatie niet meer te hebben om zich in de gemeenteraad in te zetten. Voorstellen van de oppositie worden per definitie afgeschoten. De enkele die toch aangenomen worden, worden niet uitgevoerd. Belangrijke dossiers voor onze gemeente zoals het sportpark, het containerpark, het Mottepark en herinrichting Dorpsstraat en het Mottepark, daar zijn al tien jaar mee bezig zonder resultaat. Sommige personen binnen het bestuur kennen hun dossiers van toeten of blazen of vertellen zomaar wat. Voor de Hoeselaar hoop ik dat de fusie doorgaat.”