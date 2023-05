Dennis Donkor wijst de weg voor 3X3 Lions in WK-opener

Dennis Donkor kende een schitterend debuut bij de 3X3 Lions. De speler van TOPdesk Antwerp scoorde maar liefst tien punten, waaronder 4 “tweepunters”. Bij een 19-18 tussenstand dropte hij tevens de bom van de overwinning: 21-18. Ook Caspar Augustijnen (TOPdesk Antwerp) debuteerde sterk bij de Belgische ploeg en stuwde met 6 punten, waaronder verschillende dunks, en met Bryan De Valck (4 punten) de 3X3 Lions na 5-5, 9-9, 14-12 en na een spannende partij naar de knappe 21-18 winst. Thibaut “Must See TV” Vervoort scoorde 1 puntje, maar verdedigde sterk, nam rebounds en verdeelde verstandig mee het spel.

Straks om 14.00 uur volgt de tweede wedstrijd tegen het sterke Litouwen (FIBA 3). Donderdag volgen nog twee wedstrijden in poule C tegen Puerto Rico (FIBA 16) en Polen (FIBA 11). Van de vier poules van vijf ploegen zijn de vijf groepswinnaars geplaatst voor de kwartfinale. De nummers vier en vijf zijn uitgeschakeld. Wie tweede en derde eindigt moet een “Play-In” afwerken om zich te kwalificeren voor een plaats bij de laatste acht. De 3X3 Lions zitten in poule C. Als het de groep niet wint en het eindigt tweede komt het in de Play-In uit tegen de nummer 3 van poule B. Is het derde wordt de nummer 2 van poule B de opponent.