Braziliaan stippelt speciaal route uit via Limburg om deel te nemen aan graveltocht Smugglers’ Path

Vier jaar geleden begon het als een grap, intussen is Smugglers’ Path al aan zijn vierde editie toe. De graveltocht bracht meer dan 500 sportievelingen uit de been. Onder hen zelfs Portugezen, Brazilianen en Denen.

Met een fiets crossen in de bossen, het blijft een geliefde uitlaatklep. Dat bleek afgelopen weekend in Achel waar de vierde editie van Smugglers’ Path zo’n 500 gravelaars op de been bracht aan het terrein van de Witteberg. De deelnemers konden zich uitleven tijdens graveltochten van 110 en 165 kilometer doorheen Noord-Limburg waarbij oude smokkelpaden het traject inspireerden.

Wat vier jaar geleden begon als een grap, is uitgegroeid tot een internationaal evenement dat niet alleen deelnemers uit onze buurlanden aanspreekt, maar ook sportievelingen uit zelfs Portugal, Brazilië, en Denemarken. “De Braziliaanse deelnemer werkte vorig jaar voor een Duitse firma gelinkt aan fietsen en leerde zo toevallig ons evenement kennen”, vertelt Erwin Vaesen van de organisatie. “Zo heeft hij de smaak te pakken gekregen. Dit jaar wou hij dan ook absoluut terugkomen. Hij had een rondrit door Europa gepland. Die paste hij zo aan dat hij zeker hier aan de start kon verschijnen.”

Ook op beleving wordt fel ingezet tijdens de tocht. “Zo rijden we door de brouwerij Cornelissen in Opitter, iets wat de Engelse deelnemers geweldig vonden”, zegt Vaesen. “En wat we zelf belangrijk vinden: voor onze trajecten kregen we de toestemming van de gemeentebesturen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). En aan sfeer was er geen gebrek, want voor en na het fietsen was er genoeg tijd om te verbroederen op de camping.” (gvb)