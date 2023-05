Belhameldag entertaint kinderen en papa’s zodat mama’s namiddagje rust hebben

Ham

Zaterdag palmde KWB Kwaadmechelen ’t Vlietje een namiddag lang in voor hun derde Belhameldag. “Hiermee willen we een dag vol vermaak voorzien voor de kids en hun papa’s, opa’s, nonkels en peters zodat de mama’s een namiddag ongestoord van de rust kunnen genieten”, lacht secretaris Patrick Bosmans. “Tegelijk biedt het de kans aan de papa’s om te verbroederen via allerlei spelletjes.” Een opvallende en gesmaakte attractie was alvast de aanwezigheid van een aantal oldtimer tractoren waarmee de bezoekers een ritje rondom ’t Vlietje konden maken. (sb)