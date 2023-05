Vrouw onder invloed raast met 80 kilometer per uur over drukbezocht strand en rijdt bijna kind aan — © Volusia Sheriff’s Office

Op een strand in Florida heeft een bestuurder een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt. De 26-jarige Sarah Ramsammy reed zaterdag onder invloed op het populaire strand van Smyrna Dunes Park. Ze haalde daarbij snelheden tot 80 kilometer per uur terwijl ze in de buurt van gezinnen en huisdieren reed. Volgens de lokale politie reed de roekeloze bestuurder ook bijna een kind aan.

Aan de lokale politie legde Ramsammy uit wat er volgens haar aan de hand was. “We probeerden ons te keren op het strand. Maar doordat we dachten dat we hier geen U-bocht konden maken, bleven we maar verder rijden”, verklaarde de dame. Uiteindelijk kwam het voertuig tot stilstand in het water. De politie arresteerde Ramsammy op verdenking van rijden onder invloed en roekeloos rijgedrag.

