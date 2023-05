Waarom er borden staan aan twee rotondes op de Europalaan in Genk

In 2020 werd al eens een gelijkaardige opstelling geplaatst. Ook toen om na te gaan wat de gevolgen zouden zijn bij een aanpassing van de Europalaan. “Het is vooral voor de veiligheid van fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (cd&v). “Het is de bedoeling dat de fietser die over de rotonde rijdt niet meer in contact komt met passerende voertuigen. Het zal alleszins veiliger zijn. Maar we moeten daarnaast ook zien dat we een goede verkeersdoorstroming hebben. Het is niet de bedoeling dat we met een file zitten tot aan de Molenvijvers. De politie en de fietsersbond gaan de proefopstelling analyseren. Als we die resultaten hebben kunnen we aan de aannemer ook zeggen hoe de aanpassingen moeten gebeuren. We verwachten dat de zones in het najaar heringericht zijn. Dit heeft niets te maken met de grote geplande herinrichting van de Europalaan maar wel met maatregelen waarmee we de veiligheid voor de fietsers verbeteren.” (cn)

© CN