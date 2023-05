Britse actrice gaat met de billen bloot op de rode loper, of niet?

Op de rode loper van het filmfestival in Cannes halen sterren alles uit de kast om indruk te maken. Ook de Britse actrice Wallis Day volgde afgelopen editie die trend en plukte een minuscule creatie uit haar dressing. Van een beha of slipje onder de gewaagde glitterjurk was geen enkel spoor. Gedurfd… of zit er toch iets meer onder?

De blondine, die je onder meer kan kennen van haar personage als model Gigi in de Netflix-reeks Sex/life, droeg een lange jurk met zilverkleurige glitters. Of zeg gerust twee delen voile, die ter hoogte van haar heupen worden vastgehouden dankzij twee fijne bandjes. Het ontwerp — dat een gespierd been en groot deel van haar achterwerk ontbloot, maakt heel duidelijk dat een onderbroek van eender welk type het silhouet visueel zou verstoren.

Ook op haar rug komen de fijne bandjes terug. Ze lopen asymmetrisch van de schouder tot onder de andere oksel. De outfit op een elegante manier combineren met een beha is onbegonnen werk. En dus ging Day maar commando. Of kun je eigenlijk wel iets van ondergoed dragen onder dit soort jurk?

Het is goed mogelijk dat Day een onzichtbare string droeg. Dat is niet meer dan een draadje met lapje stof om tussen de billen te klemmen en de intieme zone op een minimalistische manier te verbergen. Voor je borsten is body tape dan weer je beste vriend. Op het internet circuleren verschillende tutorials, al naar gelang het type jurk, om met tape een geïmproviseerde beha te knutselen en je boezem te ondersteunen. Daarnaast zijn ook zelfklevende beha’s en tepelcovers in Hollywood een ding.