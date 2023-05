VIDEO. Zo kan je ook de Giro afsluiten! Italiaans renner vraagt vriendin ten huwelijk in Rome

Winnen deed hij niet maar ‘spurter’ Martin Marcelussi heeft zijn eerste Giro d’Italia toch afgesloten met een mooie zege. De 23-jarige Italiaan van Green Project - Bardiani CSF Faizanè ging na afloop van de slotetappe in Rome nog vlotjes door de knieën om zijn vriendin Martina ten huwelijk te vragen. Haar antwoord was volmondig ja.

Marcelussi’s beste resultaat in deze Giro was een vijftiende plaats in Salerno maar daar zal hij na afloop niet meer om balen. De geboortige Romein wist immers dat zijn vriendin Cristina aan de finish zou staan. Een betere plaats noch moment om zijn vriendin ten huwelijk te vragen kon hij zich niet inbeelden en dus deed hij wat hij moest doen: hij ging door zijn knieën en toonde haar de verlovingsring. Amore infinito, eindeloze liefde. Het is niet voor niets het credo van de Giro.