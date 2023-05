Graspollenseizoen is officieel begonnen

De graspollenconcentraties zijn de afgelopen dagen toegenomen en de kritische drempelwaarde van 50 stuifmeelkorrels per kubieke meter lucht is overschreden. Het graspollenseizoen is daarmee officieel begonnen, een risicoperiode voor vele allergiepatiënten. Dat heeft gezondheidsinstituut Sciensano dinsdag gemeld.

Het graspollenseizoen is niet alleen het seizoen dat de meeste hooikoortspatiënten treft. Het is ook het langste seizoen, van mei tot juli, met een bijzonder intense periode in de maand juni. Dat is het gevolg van de opeenvolgende bloei van meer dan honderd soorten die samen de grassenfamilie vormen. Die lange periode betekent veel ongemak voor mensen met een allergie.

Naar schatting ondervindt minstens een op de zes personen in België allergische symptomen bij blootstelling aan grassenstuifmeel. Pollenallergie is een chronische seizoensziekte waarvan rhinitis de meest voorkomende vorm is en astma de ernstigste. De typische symptomen van een stuifmeelallergie zijn: prikkende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus, verstopte sinussen, lopende neus, ademhalingsproblemen, verlies van smaak- en reukzin en jeuk achterin de mond of in de keel.

In deze periode moeten allergische patiënten hun basisbehandeling volgen zoals aanbevolen door hun allergoloog. Astmapatiënten mogen hun behandeling zeker niet onderbreken om het risico op luchtweginfecties niet te verhogen. Daarnaast geeft Sciensano nog een reeks aanbevelingen om blootstelling aan pollen te vermijden, bijvoorbeeld door een zonnebril en mondmasker te dragen.