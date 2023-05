K3 doet nieuwe gooi naar Radio2 Zomerhit met ‘Fata Morgana’: “Gert Verhulst was niet blij dat we vorig jaar niet genomineerd waren”

‘Fata Morgana’, de nieuwe zomersingle van K3, is op het juiste moment gelost: vlak voor de temperaturen de hoogte ingingen en ook mooi op tijd om genomineerd te geraken voor de Radio2 Zomerhit. Zal het dit jaar wel lukken? “Gert Verhulst was niet blij dat we vorig jaar niet genomineerd waren.”

Vorig jaar had K3 succes met hun single Mango mango, maar toch grepen de meisjes naast een nominatie voor de Radio2 Zomerhit. “Daar was wat fuss rond ontstaan”, herinnert Hanne zich. “Gert Verhulst en onze entourage waren daar niet blij mee. Zeker omdat die clip twee miljoen views haalde.” Dit jaar maken de meisjes een nieuwe kans, want hun nieuwe single Fata Morgana slaat ook aan. “Dat zou heel leuk zijn”, zegt Marthe. “Maar dat is niet de insteek als wij een single uitbrengen. Het belangrijkste voor ons is dat iedereen enthousiast meedoet.”

Het valt ook moeilijk in te schatten wat er nodig is om de Radio2 Zomerhit te worden, zeggen de meisjes. “Vroeger moest het een Belle Perez-sfeertje uitstralen”, zegt Hanne. “Maar vorig jaar had je bij de nominaties ook een aantal gewone nummers die veel op de radio waren geweest.”