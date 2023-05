Inflatie daalt verder, maar voeding blijft duur

De inflatie in ons land is in mei gedaald naar 5,2 procent, tegenover 5,6 procent in april. Net als de vorige maanden wordt vooral voeding duurder. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

De inflatie is in mei opnieuw verder gedaald, met dank aan de dalende energiefactuur. Met 5,2 procent blijft de inflatie niettemin hoog. Zo is voeding nog steeds 15,51 procent duurder dan een jaar geleden. Dat is wel iets minder dan de 16,64 procent in april.

Opvallend: de kerninflatie – die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen – is in mei gestegen naar 8,7 procent, tegenover 8,28 procent in april.

Werden onder meer duurder in mei: herstellingen en het onderhoud van voertuigen, vliegtuigtickets, private huur, vakantiedorpen, frituren, fastfood en snackbars, hotelkamers, en alcoholische dranken. De prijzen van motorbrandstoffen, elektriciteit, brood en granen, net als huisbrandolie daalden dan weer.