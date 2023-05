GEMEENTERAAD. Verdwijnt een op de vier bouwgronden in Nieuwerkerken?

Nieuwerkerken

Opvang: Op 1 januari 2026 treedt het decreet Buitenschoolse Opvang & Activiteiten (BOA) in. Dat heeft serieuze financiële implicaties voor Nieuwerkerken. “Vandaag gaat er 134.000 rechtstreeks naar kinderopvang in Nieuwerkerken, met het nieuwe decreet blijft daar maar 74.000 euro van over. Nieuwerkerken moet nu al 230.000 bijleggen voor opvang, en daar komt dan nog eens 56.000 euro bij” zo waarschuwde Josine Jackers van Ferm Limburg. “In september gaan we alle actoren bevragen en beginnen met externe hulp aan een plan van aanpak”, gaf Koen Dendas van het OCMW aan.

Rapportage: Oud-schepen Luc Vaes (cd&v) heeft zijn belofte om te zwijgen in de gemeenteraad duidelijk weer ingeslikt. Alle huidige schepenen en de algemeen directeur kregen soms pittige vragen voorgeschoteld over de rapportage van het eerste kwartaal, en ze werden aangespoord tot meer daadkracht: “Waarom is een fiets voor senioren twee jaar na de goedkeuring nog steeds niet besteld? Waar blijft het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum dat in 2018 werd gegund? Dat is hier precies Echternach in het kwadraat,... Dienstencentrum De Vlinder bereikt vooral mensen uit Nieuwerkerken-centrum en te weinig die uit de deelgemeenten. Wat kan daaraan gedaan worden?” Het RUP zou in september op de gemeenteraad komen, ook voor de andere punten volgt nog actie, zo bevestigden de schepenen. De burgemeester zelf kon niet reageren. Hij was met vakantie en werd als gemeenteraadsvoorzitter vervangen door Theo Herbots van Vooruit.

Ruimtepact: De gemeenteraad nam ook akte van het advies over het Limburgse ‘Ruimtepact 2040’. En opnieuw toonde Luc Vaes zich erg kritisch: “Als onderdeel van dit plan wil men in Nieuwerkerken de woonfunctie bundelen in vier dorpskernen, een per deelgemeente. Wat er dan zal gebeuren met bouwgronden buiten die kernen, is hoogst onduidelijk. In onze gemeente liggen vandaag zo’n 300 bouwgronden. Maar dit Limburgse plan voorziet maar 223 nieuwe woningen. Dreigen er dan 77 kavels onbebouwbaar te worden?” zo wilde Vaes weten. “We zitten vandaag inderdaad met veel vragen en geen antwoorden. Dit punt is ook nog maar een akteneming van ons advies. We stellen daarin net heel wat vragen over deze afbakening van de kernen en de rechtsgevolgen daarvan”, zo antwoordde schepen Rohnny Schreurs (cd&v).