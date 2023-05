GEMEENTERAAD. Goedkeuring én protest voor kandidatuur Nationaal Park

Pelt

Bosland: De gemeenteraad adviseerde donderdag unaniem de samenwerkingsovereenkomst voor de kandidatuur van Bosland voor het statuut van Nationaal Park te steunen. De kandidatuur moet op 31 mei ingediend. De aanwezigheid van een 60-tal landbouwers - met tractoren tot voor het gemeentehuis - en leden van de Groene Kring in de zaal was opvallend maar bracht geen verandering in het stemgedrag. Er kwam vanuit de hoek van de landbouw geen enkele vorm van protest. Burgemeester Fransen (cd&v) verdedigde het dossier en was tevreden over de samenwerking met Lommel en Hechtel-Eksel. “De drie gemeenten - en toen ook nog Overpelt erbij - stonden aan de wieg van Bosland 17 jaar geleden en weten wat dialoog betekent.” Hij zei veel begrip te hebben voor de bezorgdheden en onzekerheden vanuit de landbouw, VOKA en de natuursector. De samenwerking met defensie - het militair domein komt bij Bosland om aan de 10.000 hectare te geraken - ruimde veel twijfels op.“Maar wij moeten vooruit kijken. Het echte werk moet nog beginnen eens de erkenning er is. Burgemeester Fransen rekent nu ook op een constructieve dialoog van alle partijen: industrie, landbouw en toerisme. Hans Proost (Groen): “We zijn akkoord met de stelling dat een Nationaal Park in onze regio niet alleen goed is voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor zijn bewoners.” Proost stelde wel dat de bijdrage van Pelt in dit dossier aan de magere kant is, wat de burgemeester weerlegde. Volgens Linda Vissers (Lijst Vissers) is er een hele polemiek gevoerd in de voorbereiding en de ontwikkeling van het dossier en ze verwees naar eerdere informatie die volgens burgemeester Fransen op niets stoelde. “Alleen Lommel is niet bezweken is onder de druk en zette door”, besloot Vissers.

Hamonterweg: Bij brief van het Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken (Agentschap Wegen en Verkeer Limburg) van 13 april wordt de gemeente Pelt verzocht advies uit te brengen over de invoering van een permanente snelheidsbeperking van 50km/uur op een gedeelte van de Hamonterweg. De Hamonterweg heeft op het tracé van de voorgestelde snelheidsbeperking aan beide zijden een aanliggend fietspad, enkel van het rijgedeelte voor voertuigen gescheiden met een dubbele wegmarkering. “De gemeente kan instemmen met het voorstel van snelheidsverlaging maar vraagt flankerende maatregelen om de snelheidsverlaging ook effectief af te dwingen en gevaarlijke situaties zoals inhalen te vermijden. De verkeersveiligheid kan ter plaatse enkel substantieel verbeterd worden door de aanleg van vrijliggende fietspaden”, stelde schepen van Mobiliteit Jaak Fransen (CD&V). “Om finaal een veilige doortocht van Neerpelt-centrum voor fietsers te verkrijgen, dringt zich de aanleg van een omleidingsweg op.” Volgens Groen is de omleidingsweg onvoldoende en moet er ook werk gemaakt van de Heerstraat en Koning Albertlaan om te dromen van een veilige doortocht voor fietsers. Over het tracé omleidingsweg is al veel te doen geweest. “Iedereen zegt hoe het niet moet, maar niemand hoe het wel moet.” Schepen Fransen: “Wij leggen ons neer bij het tracé dat Vlaanderen ons als beste aangeeft, welk tracé dat ook is. Iedereen hier aan tafel heeft aangegeven dat er een oplossing moet komen.” Sofie Monsieurs (Groen): “Laat ons nog eens duidelijk zijn, wij zijn voor een verkort tracé.” De gemeente overweegt ook - er worden denkoefeningen gemaakt - op andere gemeentewegen snelheidszones van 50 km/u in te voeren, bevestigde schepen Fransen.

Veegmachine: “De aankoop van een elektrische straatveegmachine voor de dienst Beheer Publieke Ruimte werd goedgekeurd voor 260.150 euro. Dit ter vervanging van de huidige veegmachine met bouwjaar 2015, die reeds enige tijd defect is”, lichtte schepen van Openbare Werken Dirk Vanseggelen de aankoop toe.

Het binnengebied TIO-campus in de Dorpstraat krijgt twee nieuwe straatnamen: Schrijnwerkerijstraat en Smederijstraat - verwijzend naar de vroegere schoollocaties - , het nieuwe centrale plein wordt ‘De Vakschool’.