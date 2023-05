Chelsea stelt met Chris Jurasek nieuwe CEO aan

Jurasek wordt door Chelsea omschreven als “een succesvolle en ervaren CEO met ruim 25 jaar ervaring in leidende functies bij internationale bedrijven”. De zakenman had al een link met Chelsea door zijn bestuursfunctie bij Clearlake Capital, een Amerikaanse vermogensbeheerder die deels eigenaar is van de Blues.

Tom Glick werd in de zomer van 2022 CEO bij Chelsea in opvolging van Marina Granovskaia. De Russisch-Canadese, jarenlang beschouwd als “de machtigste vrouw in het voetbal”, verliet de club in het zog van toenmalig eigenaar Roman Abramovich.

Het nieuws over de nieuwe CEO komt er amper een dag nadat Chelsea met Mauricio Pochettino zijn nieuwe trainer voor komend seizoen aankondigde. De Argentijn moet het team na een erg teleurstellend seizoen, met onder meer een twaalfde plaats in de Premier League, opnieuw laten aanknopen met succes.