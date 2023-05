GEMEENTERAAD. Grotere parking en fietsstraat in Laak

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Schoolomgeving: De Rafnusstraat wordt een fietsstraat en in de omgeving van beide scholen komt een grotere parking. Een parkeerverbod aan de scholen moet ouders er toe aanzetten om die te gebruiken. Een en ander kreeg oppositieraadslid Maarten Houben (BUUR) als antwoord op zijn tussenkomst over de toekomstige omgeving van beide scholen. “Omdat de werken in de Daalstraat nog volop bezig zijn, maken de ouders, omdat ze genoodzaakt zijn, gebruik van de parking in de buurt”, zegt Houben. “Dat komt de veiligheid van de kinderen ten goede. We hopen dat ze die goede gewoonte niet verleren als de Daalstraat weer wordt vrijgegeven.” Schepen van Mobiliteit Katrien Timmers (N-VA) wees er op dat de parking in de toekomst door de ouders moet worden gebruikt. Voormalig schepen van Mobiliteit Luc Melotte voegde er nog aan toe dat er aan de scholen een parkeerverbod komt zodat de parking ook effectief gebruikt zal worden. Burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) liet voorts weten dat er een grotere parking komt en dat de Rafnusstraat een fietsstraat zal worden. “Allemaal maatregelen die de veiligheid alleen maar verbeteren.”

Extrema Outdoor: Melissa Bosmans (BUUR) weet dat tijdens de opbouw van Extrema Outdoor erg hard door de straat werd gereden en dat de info op de brief die buurtbewoners kregen niet klopt. Burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) is het daar geenszins mee eens. “Dat is overdreven”, zegt Yzermans. “Al jaren overleggen we met de buurt. Er is tijdens, voor en na het festival zelfs een verkeersarme straat van gemaakt.”

Toelagen: Aan MunDo, de vzw Islamitische Moskee, de Koninklijke Fanfare en aan Zorg werd een exploitatietoelage toegekend. KFC Park, WAC Limburg en FC Eendracht krijgen een investeringstoelage.