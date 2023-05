Herdenkingstocht voor de in Genk vermoorde Luana

LEES OOK. Taskiran en Ntemianenko krijgen 30 en 20 jaar cel voor dood Luana Romagnoli

De toen 25-jarige vrouw werd op 5 juni 2017 in de Dieplaan in Genk doodgestoken terwijl ze haar kindje in de arm droeg. “We komen vanaf 11 uur samen aan café Centrum in Houthalen-Oost”, zegt Betty, de tante van Luana die zich bekommert om het praktische gedeelte van de herdenkingstocht. Deelnemen kost 8 euro. Iedereen krijgt een aandenken aan haar. Tijdens de rit, die om 13 uur van start gaat, houden we halt onder de Westerring waar ze op één van de pilaren mooi afgebeeld staat. Daarna rijden we naar de plek waar ze vermoord is om haar daar te herdenken.” (cn)