BINNENKIJKEN. Hanna en Ali uit Hasselt renoveerden bel-etagewoning met beperkt budget: “We houden van Limburgse kunst”

Dat je met een beperkt budget en beperkt in tijd iets mooi van een woning kan maken, tonen Hanna en Ali. Ze vielen voor de charmes van een bel-etagerijwoning uit de jaren 20 en maakten het huis op een maand tijd klaar voor verhuis. “Nadien kampeerden we nog even zonder keuken en badkamer.” Ze slaagden erin om er een gezellige en eigenwijze eerste woning van te maken.