Tien Genkenaars mogen zelfgekozen melodie op beiaard spelen

Doel is het volkse karakter van het instrument te verhogen. Kandidaten kunnen rekenen op een stoomcursus beiaard spelen. En het ingediende nummer wordt aangepast door de beiaardiers zodat het ook te spelen is op een beiaard. De beiaard werd in 1960 geïnstalleerd in de toren van de Sint Martinuskerk en telt in totaal 52 klokken. Niet onbelangrijk is dat deelnemers de 200 trappen er naar toe er bij moeten nemen. Kandidaten kunnen mailen naar beiaard@genk.be met de vermelding welk lied ze willen spelen en waarom ze voor dat nummer kozen. (cn)