Een peuter die flipt omdat ’ie alles wil ‘zelluf doen’, een kind dat worstelt met huiswerk of een tiener die gefrustreerd met deuren slaat. Het is soms de hel, maar er is goed nieuws: je kunt je kind leren omgaan met lastige gevoelens en stressvolle situaties. Psychologe Anky De Frangh reikt per leeftijdscategorie de manieren aan om ermee om te gaan.