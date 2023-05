Dan toch naar de Tour? Tim Wellens en Tadej Pogacar samen op hoogtestage op Sierra Nevada

Komt het dan toch nog goed met Tim Wellens voor de Tour? De Limburger postte op facebook een foto van hemzelf én Tadej Pogacar op hoogtestage in Spanje.

Er werd de voorbije dagen druk gespeculeerd over het fysieke lot van Tadej Pogacar én Tim Wellens. Onze landgenoot kwam zwaar ten val in de Ronde van Vlaanderen en hield daar een complexe sleutelbeenbreuk aan over. Op 11 mei volgde een tweede operatie aan het sleutelbeen waardoor een selectie voor de Ronde van Frankrijk veraf leek.

Maar Wellens heeft zich nu toch aangesloten op het trainingskamp waar hij op een foto broederlijk poseert met Tadej Pogacar. De Sloveen op zijn beurt kwam ten val in Luik-Bastenaken-Luik en hield aan zijn tuimelperte een meervoudig gebroken pols over. Op de foto met Wellens poseert hij dan ook met een stevig polsverband. Ook voor Pogacar is het halen van de Tour een race tegen de klok aan het worden.

Of Wellens en Pogacar straks in Bilbao effectief aan de start staan van de Tour zal nog moeten blijken maar dit beeld is alvast hoopgevend.