Carla wint jaar lang gratis bloemen bij Mondeoflowers

De Lommelse Carla De Proost (65) mag een jaar lang maandelijks een ruiker bloemen afhalen bij Mondeoflowers in de Vennestraat in Genk. Die prijs heeft ze gewonnen dankzij haar deelname aan Het Rad van Het Belang van Limburg.

“Je kan elk uur één keer meedoen aan de wedstrijd”, vertelt Carla. “Ik ben gepensioneerd en heb dan ook alle tijd om dat te doen. Ik heb meer dan 50 keer aan het rad gedraaid. Daarbij moet je ook een schiftingsvraag beantwoorden. Je moest raden hoeveel mensen er aan meededen. Ik gokte op een getal tussen de 5.000 en de 6.000. Het exacte weet ik niet meer. En jawel, ik had prijs. Ik mag nu een jaar lang een keer per maand een ruiker bloemen afhalen in Genk. De eerste heb ik al gekregen van Dorus Brenneke van Mondeoflowers. En het zijn wel echt heel mooie bloemen.” (cn)