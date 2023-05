KIJK LIVE. Koningin Mathilde ontvangt eredoctoraat van de UHasselt

LEES OOK. UHasselt bestaat 50 jaar: koningin Mathilde krijgt eredoctoraat

Dit eredoctoraat viert twee verjaardagen, de Universiteit Hasselt bestaat 50 jaar en ook koningin Mathilde werd op 20 januari 50 jaar. De universiteit wil in dit jubileumjaar de koningin eren voor haar sterke rol om pertinente problemen, zoals kinderarmoede of mentaal welzijn, aan te kaarten.

“We appreciëren haar maatschappelijke bewogenheid”, zegt rector Bernard Vanheusden van de UHasselt. “Of het nu gaat om opvoeding of kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs, kinderarmoede, mentale gezondheid van jongeren of de positie van de vrouw hier en in het Zuiden. In haar publieke rol toont koningin Mathilde steeds de gave om de juiste woorden te vinden en maakt ze met haar engagement het verschil in een wereld geconfronteerd met uiteenlopende vraagstukken. Dat zijn thema’s die voor ons als universiteit ook heel erg belangrijk zijn.”

Toespraak

De plechtige uitreiking vindt plaats in de Oude Gevangenis van Hasselt. Rond 10.45 uur zal koning Mathilde aankomen op de campus. Daarna volgt de traditionele togastoet richting aula Louis Verhaegen. Voormalig rector Harry Martens zal de koningin welkom heten. Daarna neemt studentenvertegenwoordiger Mira Jablonska het woord, zij kreeg vorig jaar nog de Inclusiviteitsprijs van Het Belang van Limburg en de UHasselt.

Na de laudatio van rector Bernard Vanheusden volgt de uitreiking van het eredoctoraat, daarbij hoort ook de toga en baret van de hand van modeontwerper Stijn Helsen. Vervolgens zal koningin Mathilde, als kersvers eredoctor, een toespraak houden. Na de plechtigheid zal de koningin ook nog even de tijd nemen om met enkele studenten te praten.