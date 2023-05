Toeristenboot die kapseisde op Lago Maggiore zat vol met geheime agenten

De vijftien meter lange ‘Good... uria’ vertrok zondagmiddag vanuit Sesto Calende met 25 mensen aan boord: de Italiaanse kapitein Carlo Carminati (53), zijn Russische echtgenote Anya Bozhkova (50) en 23 toeristen. Het ging om een groep vrienden, bestaande uit Italianen, Israëli’s en Engelsen die de boot hadden gehuurd voor een verjaardagsfeestje op het Noord-Italiaanse Lago Maggiore.

LEES OOK. “Mijn vriend is zijn huis, zijn vrouw en hond verloren”: vier mensen overleven schipbreuk op Lago Maggiore niet

Rond 19 uur verslechterden de weersomstandigheden echter drastisch en werd de boot nabij Lisanza getroffen door een plotse windhoos. De boot kapseisde en alle passagiers werden het water in geslingerd. De meerderheid kon naar de oever zwemmen of werd door de hulpdiensten uit het water gered. “We hoorden geschreeuw en gingen meteen naar buiten. Kort erna hoorden we sirenes en zagen we helikopters”, getuigt een vrouw die in de buurt woont aan Rai. “Ik zag een jongeman”, aldus een andere buurtbewoner. “Ik denk de eerste overlevende. Hij zwom hierheen en sloeg alarm. Gelukkig kwamen de hulpdiensten snel ter plaatse.”

(Lees verder onder de foto)

© AP

Snel gerepatrieerd

Vier van de opvarenden zouden het incident echter niet overleven. Onder de doden onder meer kapiteinsvrouw Anya Bozhkova. Uit schrik voor het slechte weer was zij kort voor de plotse windhoos samen met haar hond benedendeks gegaan en ze slaagde er na het kapseizen niet meer in om boven water te komen. Ook de 53-jarige Shimoni Erez, een voormalig lid van de Israëlische veiligheidstroepen, overleefde het niet. Tot slot kwamen ook Claudio Alonzi (62) en Tiziana Barnobi (53), twee medewerkers van de Italiaanse inlichtingendiensten, om het leven. Alonzi, een man uit Frosinone, laat een vrouw en twee kinderen na, aldus Italiaanse media. Barnobi woonde in Rome, was eveneens getrouwd en was moeder van een nog minderjarige zoon.

Intussen is ook gebleken dat een overgrote meerderheid van de vriendengroep allemaal geheim agent is of was. 20 van de 23 vrienden zouden (ooit) deel hebben uitgemaakt van de Italiaanse of Israëlische inlichtingendiensten. De overlevenden uit Israël werden na het incident dan ook snel met een militaire vlucht gerepatrieerd richting Tel Aviv en ook de Italianen zouden snel zijn weggehaald uit de hotels in de buurt waar ze na het ongeluk werden opgevangen.

(Lees verder onder de foto’s)

© via REUTERS

© EPA-EFE

Hoewel de aanwezigheid van zo veel geheim agenten een mysterie werpt over het dodelijke incident, wijst alles in eerste instantie toch op een ongeval veroorzaakt door slechte weersomstandigheden. Er is een officieel onderzoek geopend, maar voorlopig wijst niets erop dat de kapitein een fout zou hebben gemaakt of dat er kwaad opzet in het spel was.

Het Lago Maggiore ligt in het grensgebied van Italië en Zwitserland in de zuidelijke Alpen. Het is het op één na grootste meer van Italië en een populaire toeristische bestemming.