Sterrenchef Maurice de Jaeger test tonijn uit blik: “Dit is de enige die me écht blij maakt en veel minder kost dan A-merk”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Sterrenchef Maurice de Jaeger van het Gentse restaurant Sensum opende tien blikjes tonijn van de huismerken. Daarna ging hij met zijn vork ook nog eens door die van de A-merken Rio Mare en Saupiquet. Doel van de proeverij? Testen of die A-merken écht dat extra geld waard zijn. Of vind je net zo lekkere - of zelfs betere - tonijn bij de goedkopere huismerken? “Er is er een die me écht gelukkig maakt én fors minder kost.”