Man met mes dreigt huis van Benedict Cumberbatch in brand te steken: “Doodsangsten uitgestaan”

Een man heeft er in januari mee gedreigd om de woning van acteur Benedict Cumberbatch in brand te steken. Dat blijkt nu de man in kwestie voor de rechtbank is moeten verschijnen.

Jack Bissell (35) trapte eerst een ijzeren deur aan de voortuin van de woning van Cumberbatch in het noorden van Londen open, en schreeuwde vervolgens door de intercom aan de voordeur: “Ik weet dat je hiernaartoe bent verhuisd, ik hoop dat het hier allemaal afbrandt.” Daarna gooide hij met een plant, spuwde op de intercom, en probeerde het apparaat vervolgens met een mes van de muur te wrikken.

Cumberbatch (46), zijn echtgenote Sophie Hunter (45) en hun drie jonge kinderen waren thuis op het moment van de aanval, en stonden naar verluidt “doodsangsten” uit. “Ze dachten dat die kerel hun huis zou binnendringen en hen iets aandoen”, aldus een bron in de Daily Mail. Bissell sloeg echter op de vlucht, maar werd later opgepakt op basis van het DNA in het speeksel op de intercom.

Het is niet duidelijk waarom Bissell – een man met een strafblad voor diefstallen en drugsgebruik, die in 2015 ook al eens opgepakt werd omdat hij in ondergoed protesteerde tegen de Britse militaire interventie in Syrië – het op Cumberbatch gemunt had, en hij weigerde maandag in de rechtbank ook om meer uitleg te verschaffen. De man kreeg een boete van 250 pond en een contactverbod van drie jaar opgelegd.