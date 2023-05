Nederlandse regulator waarschuwt: “Zonnepanelen zijn makkelijk te hacken via omvormer”

Veel omvormers in de panelen die nodig zijn om zonne-energie om te zetten in elektriciteit, voldoen volgens de waakhond niet aan gestelde eisen. Daardoor kunnen ze storingen veroorzaken en toegang verlenen tot andere met het internet verbonden apparaten.

Door omvormers te verbinden met het internet, kunnen eigenaren van zonnepanelen monitoren wat hun energieopbrengst is. Maar dat is niet zonder risico, waarschuwt de RDI. Geen enkele van de onderzochte omvormers voldoet namelijk aan de norm voor cyberveiligheid. Hackers lijken daardoor vrij spel te hebben. Niet alleen kunnen zij zonnepanelen van afstand uitschakelen of bestoken met ddos-aanvallen, ook is het mogelijk via de omvormers persoonsgegeven buit te maken.

Verder komt uit het onderzoek van de toezichthouder naar voren dat vijf van de negen onderzochte omvormers storingen kunnen veroorzaken. Als voorbeeld noemt de RDI radio’s en draadloze tags om deuren te openen, die beide als gevolg van een storing minder goed kunnen functioneren.

Fabrikanten van de omvormers zijn in Nederland vanaf augustus volgend jaar verplicht te voldoen aan de eisen voor cyberveiligheid. De toezichthouder adviseert consumenten om de omvormers te voorzien van sterke wachtwoorden en regelmatig updates uit te voeren.