‘Succession’-actrice Sarah Snook (35) verwelkomt eerste kindje

Sarah Snook (35) is zopas moeder geworden van haar eerste kindje. De actrice, bekend door haar rol in ‘Succession’, maakte het nieuws zelf bekend op sociale media. Tegelijkertijd blikte ze terug op de razendpopulaire serie.

“Ik heb net de laatste aflevering gezien van iets dat mijn leven heeft veranderd. En nu is mijn leven weer veranderd”, schrijft Sarah Snook op Instagram. “Bedankt voor alle liefde en steun.” Op de foto die bij de tekst hoort, zijn enerzijds het hoofdje van haar pasgeboren baby anderzijds een tv-scherm te zien.

“Het is moeilijk om uit te drukken wat deze show voor mij heeft betekend”, schrijft de actrice nog, die de rol van Siohban ‘Shiv’ Roy vertolkte. “De plaatsen waar ik naartoe moest, het immense talent waarmee ik heb mogen samenwerken. Het breekt mijn hart te weten dat het allemaal voorbij is. Maar mijn hart is ook zo vol zijn van alle herinneringen, goede tijden, uitdagingen en triomfen, ... dat maakt me dankbaar.”

De actrice onthulde pas in maart, tijdens de première van het vierde en finale seizoen van Succession, dat ze weldra haar eerste kindje verwachte met haar man Dave Lawson. Of het om een jongetje of meisje gaat, en wat de naam is, maakte Snook nog niet bekend.