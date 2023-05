Regi (47) koestert nieuwe hoop op Milk Inc.-reünie: “Het gaat beter met Linda”

Regi Penxten (47) is opgelucht dat het beter gaat met Linda Mertens (44). De Milk Inc.-zangeres verloor in 2017 haar dochtertje, maar na een lange periode van verdriet staat ze eindelijk weer te shinen op het podium. Komt er een reünie?

Midden februari maakte Regi bekend dat er een nieuwe liefde in zijn leven is: Kristel Hubeny (34) uit Genk. Kort daarna volgde ook het nieuws over de verloving. Reden voor Milk Inc.-zangeres Linda om haar voormalige collega te feliciteren. “Alles gaat goed met haar en dat is heel fijn om te horen”, zegt Regi aan Dag Allemaal. “Het is in het verleden anders geweest. Aan de manier waarop ze op het podium staat, zie ik dat ze weer gelukkig is.”

De zangeres verloor in 2017 haar 2,5-jarige dochtertje, sindsdien bleef ze weg van de schijnwerpers. Of daar dan stilaan verandering in komt, bijvoorbeeld voor de Regi’s Return concerten in het Sportpaleis? “Dat zou mooi zijn, maar ze moet het zélf willen. De kans bestaat, want ze heeft al opgetreden in Engeland en Spanje, en dat leek haar goed af te gaan.”

Intussen bereidt Regi zich voor op een drukke zomer vol optredens en nadien, in het voorjaar van 2024, is er zijn trouwfeest.