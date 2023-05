Vandaag op Roland Garros: topfavoriete Iga Swiatek bij de vrouwen, en Belgisch dubbelduo

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen.

Deze Belgen spelen vandaag

Na enkele dagen Roland Garros blijft enkel Elise Mertens nog in het enkelspel over. David Goffin is uitgeschakeld, Marina Zanevska (WTA 89) en Ysaline Bonaventure (WTA 84) zijn uitgeschakeld. Vandaag beginnen de dubbelmannen Sander Gillé en Joran Vliegen aan Roland. Ze krijgen gelijk een tegenstander van formaat voorgeschoteld: achtste reekshoofden Nikola Mektic en Mate Pavic. Gillé en Vliegen staan voor de vijfde keer op het Parijse gravel, hun beste resultaat is een kwartfinale.

Deze partij(en) mag u niet missen

Carlos Alcaraz en Novak Djokovic lieten maandag geen steek vallen, vandaag zullen enkele schaduwfavorieten bij de mannen voor de eerste keer in hun kaarten moeten laten kijken, zoals Holger Rune (tegen Christopher Eubanks), Daniil Medvedev (tegen Thiago Seyboth) en Casper Ruud (tegen Elias Ymer). Bij de dames begint nummer één van de wereld en topfavoriete Iga Swiatek, tegen Cristina Busca, aan haar toernooi.

Daniil Medvedev. — © AP

Nog iets wat u moet weten

Novak Djokovic heeft van zich laten spreken. Hij won zijn eerste match maar daarna wekte hij weer polemiek op. Op de tv-cameralens, waar spelers normaal hun naam schrijven, schreef hij: “Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld.” Een politieke boodschap, Servië en Kosovo kunnen het al jaren niet met elkaar vinden en onlangs laaide het geweld op. Servië vindt dat Kosovo tot Servië behoort. Djokovic: “Misschien word ik gestraft maar ik wil steun geven.”

Novak Djokovic. — © REUTERS