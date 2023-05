Voormalig Frans international met knotsgek eerbetoon voor overleden Tina Turner

Patrice Evra (42) heeft zijn bewondering voor de dit weekend overleden Tina Turner niet onder stoelen of banken gestoken. In een knotsgek filmpje, inclusief Tinapruik, zong de voormalige Frans international de lof voor de tot Zwitserse genaturaliseerde Amerikaanse zangeres.

Evra verspreidde zijn boodschap via sociale media. Met op de achtergrond het nummer ‘Simply The Best’ zingt Evra letterlijk en figuurlijk de lof voor de afgelopen weekend overleden Queen of Rock ’n Roll. Een goedlachse Evra toont de grootste bewondering voor de manier waarop Tina Turner in het leven stond. Nochtans kende Turner een bewogen leven waarin ze lang een toxische relatie onderhield met Ike Turner, de man met wie ze samen een wereldhit scoorde met Nutbush City Limits. Tina Turner overleed afgelopen weekend in Zwitserland op 83-jarige leeftijd.

Evra heeft wel iets met gekke filmpjes. Zo at als hij analist live op televisie ooit van de grasmat op Old Trafford, het stadion van Manchester United waar hij jaren voor speelde. Evra verdedigde ook 81 keer de kleuren van het Franse nationale elftal. In de Franse competitie liep hij in de nadagen van zijn carrière nog een schorsing op nadat hij een toeschouwer een karatetrap verkocht.