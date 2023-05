Autofabriek VDL Nedcar ligt weer plat: vijfde officiële stakingsdag deze maand

Stakende medewerkers van VDL Nedcar moeten zich ook nu weer laten registreren in Holtum. — © Ermindo Armino

Medewerkers van VDL Nedcar zijn dinsdagochtend opnieuw in staking gegaan. Door het werk neer te leggen voert men de druk op bij de directie van VDL en VDL Nedcar voor een beter sociaal plan.

De stakers moeten zich vandaag tussen 9 en 10.30 uur registeren in Holtum. Eind vorige week verwierpen de medewerkers van VDL Nedcar unaniem het voorstel van de directie.

De uitkomst van het overleg vorige week maandag tussen directie en vakbonden, bood volgens de vakbondsleden onvoldoende perspectief om door te praten. FNV-bestuurder Peter Reniers laakt “het kruidenieren van de directie binnen hetzelfde budget. Dit is onacceptabel.”

“Vorige week bewoog de directie wel een stukje naar ons toe, maar echt heel ver was het niet”, aldus Jeroen Bruinsma (CNV). “De bal ligt nu weer bij VDL Nedcar. Men weer inmiddels wat de werknemers willen en dat ze met minder geen genoegen nemen. Ze weten ook hoe ver hun medewerkers bereid zijn daarvoor te gaan.”

Stakingskas

Voor de leden van FNV en CNV is de staking dinsdag de vijfde regulier deze maand, na nog een twee dagen van wilde stakingen. Voor de leden van De Unie is dit de eerste officiële staking. Geregistreerde stakers leveren een dagloon in. De stakingskas compenseert dat met 72 euro netto tijdens de eerste vijf stakingsdagen en met 92 euro voor de zesde en daaropvolgende stakingsdagen.

De bonden hebben laten weten deze week minimaal nóg een keer te gaan staken, mocht de VDL- en VDL Nedcar-directie niet met een substantieel verbeterd bod over de brug komen.

Furieus

De medewerkers van de autofabriek zijn furieus op hun werkgever. Met uitspraken als ‘staken helpt niet’, ‘Wij hebben geen enkele intentie om ons voorstel aan te passen’ en het dreigement van het schrappen van de bonus van 7500 euro bruto als niet alle BMW-afspraken worden nagekomen, toont de werkgever volgens hen geen greintje respect.

Om het vertrouwen op de werkvloer te herwinnen zal VDL volgens de vakbonden een flinke stap moeten zetten.