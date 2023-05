Tom Waes (54) nog steeds herstellende van zware val met de fiets: “Mijn grote geluk was die helm”

“De lompste fietser ter wereld”, zo noemde Waes zichzelf nadat hij in het ziekenhuis belandde na een val met de fiets. De presentator brak vier ribben en een sleutelbeen, en moest daarvoor geopereerd worden in het AZ Monica in Antwerpen. Zo’n zes weken later gaat het beter met Waes, maar volledig hersteld is hij nog niet. “Er wacht mij nu nog één week revalidatie. Drie keer in de week ga ik naar de kinesist om die schouder wat meer mobiel te krijgen. Maar het duurt in totaal toch een drietal maanden voor ik weer helemaal de oude ben”, klinkt het.

Het ongeval gebeurde met een speed pedelec, een ultrasnelle elektrische fiets. Toen hij plots moest uitwijken, gleed hij uit. Al kon Waes zich dat zelf niet meer herinneren. “Ik herinner me niets van dat ongeval, ik lag daar even bewusteloos”, zegt hij. “Maar mijn grote geluk was dat ik een helm droeg.” Het is ook om die reden dat Waes zijn schouders zet onder een nieuwe campagne van de overheid om het dragen van een fietshelm te stimuleren. “Ik droeg mijn helm altijd al voordien en dat ga ik blijven doen.”