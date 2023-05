Miami Heat plaatst zich in ‘belle’ voor NBA-finale ten nadele van Boston Celtics

De Miami Heat heeft zich geplaatst voor de finale van de NBA. De Heat haalde het in de zevende en beslissende partij van de Boston Celtics en steekt zo de Eastern Conference op zak. Miami won de ‘belle’ met overtuigende cijfers: 84-103. In de finale wachten de Denver Nuggets.

In deze ‘best of seven’ leek Miami lange tijd af te stevenen op een makkelijke kwalificatie voor de finale nadat ze met 3-0 op voorsprong kwamen. Maar de Celtics klauwden terug, onder meer dankzij een felbevochten derde zege op het veld van Miami met 103-104. Met nog minder dan een seconde op de klok stonden de Heat nog 103-102 voor maar gaven ze de zege alsnog uit handen. Verder geraakten de Celtics echter niet. Jimmy Butler (28 punten) en Caleb Martin (26 punten) trokken in de beslissende partij de zege over de meet voor de Heat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de finale wachten nu de Denver Nuggets van sterspeler Nikola Jokic. De eerste partij wordt vrijdagnacht gespeeld in Denver.