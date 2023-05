Opnieuw grote Russische drone-aanval op Kiev: één dode en vier gewonden

Bij de aanval op Kiev werden zeker 20 zogeheten ‘zelfmoord’-drones uit de lucht gehaald door het Oekraïense luchtafweergeschut. Daarnaast weerklonk niet alleen in de Oekraïense hoofdstad, maar ook in de regio’s van Tsjerkasy, Kirovohrad, Mykolajiv en Cherson het luchtalarm. Rusland lanceerde de voorbije dagen massaal aanvallen met drones en raketten op Kiev, zowel ’s nachts als overdag.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de luchtmacht van zijn land bedankt voor het redden van honderden levens maandag. Hoewel er wel nog inslagen waren, konden de meeste raketten en drones worden afgeweerd, zei Zelenski in zijn dagelijkse videoboodschap. De Oekraïense luchtmacht heeft “het kwade” helpen vernietigen, aldus de president.

Zelenski deed ook een oproep voor meer hulp om het verdedigingssysteem van zijn land te blijven verbeteren. “De wereld moet zien dat de terreur aan het verliezen is. En er is natuurlijk geen grotere vernedering voor een terreurstaat dan het succes van onze krijgers”, klonk het. Zelenski voegde er nog aan toe dat hij een onderhoud had gehad met de Oekraïense legerleiding, om de volgende stappen in het grote tegenoffensief tegen de Russische invasie te bespreken.