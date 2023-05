Vlak voor eindmeet vallen nog twee BV’s af in ‘Special forces’

Einde van de rit voor Ann Wauters (42) en Steven Laureys (54) in ‘Special forces: wie durft wint’. De ex-basketkampioene en de neuroloog werden in de voorlaatste aflevering nog weggestuurd door de operators. Zo blijft de BV-ploeg met vier achter.

Op dag vier van de Special Forces-opleiding stond de uitputtende Devil Run op de agenda: een fysieke opdracht waarbij de bekende rekruten steeds opnieuw zware voorwerpen in een rijdende truck moesten gooien. Ondanks de waarschuwingen van de instructeurs besloot Ann Wauters toch deel te nemen, met haar kapotte knieën. Dat brak haar zuur op.

Judokampioen Dirk Van Tichelt, de sterkste van het pak, joeg zichzelf in het rood om zowel Wauters als Steven Laureys, die het ook zwaar had, te ontzien. Iets wat niet in goede aarde viel bij de operators. “De sterkste die er bijna uit gaat voor twee mensen met medische problemen, dat is gevaarlijk”, klonk het. Waarop een geëmotioneerde chef Blom besliste om Wauters en Laureys naar huis te sturen. Met felicitaties, dat wel. “Jullie lieten zien dat je karakter hebt en dat je wil doorbijten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de juiste mindset hebt.”

© VTM

© VTM

Laureys voelde vooral woede na zijn eliminatie. “Ik was kwaad, dat had ik niet verwacht. Maar ik ben ook blij, omdat het leerrijk was. Ik ben wetenschapper, en hier is het echt science meets experience.” Wauters legde zich gemakkelijker bij het besluit neer. “Het is jammer, mijn missie was om de opleiding te volbrengen. Maar ik snap dat je fit genoeg moet zijn om de missie niet in gevaar te brengen.”

Voor de rest van het team was het schrikken. En meteen vooruitkijken. “Ik heb schrik voor wat komt”, aldus Koen Wauters. Samen met Laura Tesoro, Davy Parmentier en Dirk Van Tichelt gaat hij de laatste twee dagen van de opleiding tegemoet, en ook de laatste aflevering van het seizoen.

© VTM

