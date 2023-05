“Daar kan je niet parkeren, meneer”: BMW van 150.000 euro parkeert op het strand en wordt meegesleurd in zee

Een vreemd zicht op Trevaunance Beach in het Britse Cornwall dit weekend. Een strandbezoeker had zijn BMW M4, een auto met een waarde van 150.000 euro, op het strand geparkeerd, met alle gevolgen van dien. Wanneer eb verandert in vloed werd de auto mee de zee ingesleurd door de golven. Omstaanders haalden de kustwacht erbij en die slaagde erin de wagen uit het water te halen. De wagen zelf zal geen kilometer meer rijden, op beelden is te zien hoe water uit de uitlaat lekt.