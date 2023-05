Manon De Roey heeft ticket voor US Women’s Open beet

Manon De Roey heeft zich maandag weten te plaatsen voor het US Women’s Open. De 31-jarige Antwerpse beëindigde het kwalificatietoernooi op de Naxhelet golfbaan in Wanze, waar dit weekend het Belgian Ladies Open plaatsvond, op de derde plaats. Dat volstond net voor een ticket voor het derde major van het seizoen, dat 6 juli in Pebble Beach (Californië) van start gaat. Eerder plaatste ze zich al voor het British Open, het Scottish Open en het Evian Masters.

In het minitoernooi over twee ronden had De Roey voor haar eerste achttien holes 74 slagen nodig, waarmee ze op een 23e plaats stond. Ze had dus een bijzonder sterke ronde nodig om kans te maken op kwalificatie. Ondanks twee bogeys en een dubbele bogey en dankzij zes birdies en een eagle zette ze met een ronde in 68 slagen, vier onder par, de beste ronde van de dag neer. Met haar totaal van 142 moest De Roey alleen de Oostenrijkse Emma Spitz (139 slagen) en de Engelse Alice Hewson (141) voor laten gaan.

De 17-jarige amateur Savanna de Bock deed het met ronden van 74 en 71 meer dan behoorlijk. Met haar score van 145 slagen eindigde ze op een gedeelde tiende plaats.