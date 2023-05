Charleroi en Limburg United naar kwartfinales BNXT League

De Spirous wonnen na de heenmatch (82-83) ook de return in eigen midden en met 79-72 van Leuven Bears. Voor de Bears zit het seizoen er meteen op. In de kwartfinale van de BNXT play-offs neemt Charleroi het op tegen Antwerp Giants, de bekerwinnaar en de vice-kampioen en verliezende finalist van de Belgische play-offs. Limburg United won ook zijn twee wedstrijden van de vierde ronde van de BNXT play-offs: 93-71 in Hasselt en 73-83 in Kangoeroes Mechelen. Ook de Maneblussers nemen afscheid van de campagne. De Limburgers spelen in de kwartfinale tegen Groningen en dat is de verliezende finalist en vice-kampioen uit Nederland. De kwartfinales worden op 1 en 3 juni betwist. De halve finale, waar de Belgische (Oostende) en Nederlandse (ZZ Leiden) kampioen al voor gekwalificeerd zijn, is op 5 en 7 juni. De finale van de BNXT play-offs is een best of three (9, 11 en 13 juni).

Charleroi-Leuven Bears 79-72Kwarts: 16-20, 15-15, 31-9, 17-28Charleroi : Kuta 12, Jackson 19, Makwa 21, Schoepen 6, M. Samardzic 5, Lisboa 11, Prepelic, Libert 2, Fogang 2, Izaw Bolavi 0, V. Samardzic 0Leuven Bears: Heath 13, Allen 8, Fulkerson 16, Pritzl 10, McGlynn 10, Vanderhaegen 4, Stilmant 2, T. Nunes 7, Bucumi 2;

Kangoeroes Mechelen-Limburg United 73-83Kwarts: 15-23, 18-14, 19-26, 21-20Kangoeroes Mechelen: Loubry 8, Mukubu 16, Van Buggenhout 9, Palinckx 11, Aririguzoh 8, Tshimanga 10, Kotrulja 5, Vernie 0, Harris 4, Cruz 0, Merckx 2Limburg United: Cale 6, Delalieux 11, Desirion 10, Hammonds 11, Stein 14, Lesuisse 4, Lambot 7, Dedroog 3, Dammen 7, De Zeeuw 8, Leemans