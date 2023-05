Bestuurder wil overstromende straat oversteken, maar ontdekt al snel dat dat een dom idee was

Een kapper uit het Spaanse Murcia heeft donderdag naar eigen zeggen “het domste ooit” gefilmd. De stad kampt met overstromingen nadat er dagenlang veel regen viel. Toen de man naar huis aan het wandelen was, zag hij enkele bestuurders staan die geen kant meer op konden door de regen. “Maar één van hen wilde tóch de straat oversteken. Ik vroeg hem of hij gek was geworden.” De bestuurder had er echter geen oren naar en probeerde door te rijden, maar dat was geen goed idee. De wagen werd meegesleurd door de stroming. “Wat had hij nou gedacht?”, klonk het achteraf. Hoe de bestuurder er vanaf is gekomen, is niet geweten.