Aarschotter Manuel Pollet woensdag in actie op WK Taekwondo in Baku: “Het is allemaal nieuw voor mij”

Woensdag begint Manuel Pollet (20) uit Aarschot aan zijn eerste WK Taekwondo in Azerbeidzjan. De student industrieel ingenieur komt uit in de op één na zwaarste gewichtsklasse (klasse -87) en legt de lat bewust niet te hoog voor zijn eerste WK. “Ik ga om te leren en ervaring op te doen. Maar wie weet hoe ver een goede dag mij kan brengen”, aldus Pollet.

Manuel Pollet kon twee weken geleden nog proefdraaien op het BK taekwondo in sporthal Demervallei in Aarschot. Pollet haalde de Belgische titel binnen – in de zaal waar hij veertien jaar geleden begon met taekwondo – na winst tegen de Waal Michael Monnier. Mooie prestatie, maar peanuts in vergelijking met de internationale kleppers die hem in Baku te wachten staan. Met nummer één Soares en ook Khodabakhshi, Sapina, Salazar en Meng is immers de volledige top vijf van de wereld in de klasse -87 er van de partij. Pollet staat op nummer 73 in de ranking.

“Begrijp je nu waarom ik met bescheiden ambities aan het toernooi begin?” glimlacht Pollet. “Het is allemaal nieuw voor mij. Ik wil gewoon veel leren en zien hoe ver ik meekan op het allerhoogste niveau. Hoe het met de vorm zit? Redelijk goed. Ik heb de laatste maanden wat gesukkeld met kleine blessures zoals de hamstring en de knie. Het was niet de meest ideale voorbereiding, maar die dingen gebeuren nu eenmaal. Op het BK in Aarschot heb ik nog wat wedstrijdritme kunnen opdoen en dat moet volstaan voor een goede prestatie in Baku”, vertelt de student industrieel ingenieur.

Enorme vooruitgang

Pollet maakte afgelopen maand een sprong van twintig plaatsen op de wereldranking van de klasse -87. Zijn zilveren plak op de Oostenrijkse Open en winst op de qualifier van de European Games, zijn daar uiteraard niet vreemd aan. “Ik heb het afgelopen seizoen op zowel technisch, tactisch als mentaal vlak enorme stappen vooruit gezet. Maar wat mij het meeste heeft geholpen, is het samenstellen van een goed gameplan voor de wedstrijd. Hiervoor heb ik veel hulp gehad van mijn coach Ali Nassrazadany. Zelf een ex-wereldkampioen die nu mijn coach is bij de topsportwerking van Taekwondo Vlaanderen. Het is mede dankzij hem dat ik al zo ver ben geraakt.”

Zien we Pollet dan binnenkort ook aansluiten bij de wereldtop en misschien aantreden op de Olympische Spelen in Parijs? “Rustig maar! Ik wil en mag geen stappen overslaan. Ik denk dat er zeker nog heel wat verbetering en wat meer consistente resultaten op de grote wedstrijden bij moeten komen voor ik mij bij de echte wereldtop kan aansluiten. Natuurlijk droom ik net als elke atleet van deelname aan de Spelen. En als je aan het WK deelneemt, zit je daar technisch gezien weer een stapje dichter bij. Maar op dit moment is het geen issue. Eerst eens zien wat ik op dit WK kan presteren”, besluit Pollet.