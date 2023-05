Kangoeroes Mechelen uitgeschakeld in BNXT play-offs: “Het zou ooit stoppen”

Geen kwartfinale in de BNXT play-offs voor Kangoeroes Mechelen. De Maneblussers verloren na de heenwedstrijd (93-71) ook de return in eigen huis met 73-83. En dat betekent meteen einde seizoen voor Kangoeroes Mechelen. “Eens stopt het verhaal, maar uiteraard ben ik fier op mijn selectie,” zei coach Kristof Michiels.

Kangoeroes Mechelen miste duidelijk punch om met een remonte uit te pakken, daarvoor waren er waarschijnlijk iets te veel geblesseerden. “Limburg United won verdiend en kwalificeert zich terecht. Ik wens ze tegen Groningen heel veel succes en ik denk dat ze nog iets kunnen realiseren in deze BNXT play-offs. Voor ons zit de campagne er nu op en ik ben tevreden”, aldus coach Michiels. “We brengen bevestiging van ons knap verhaal van vorig seizoen. Je mag ook niet vergeten dat we MVP Brian Fobbs vroeg in het seizoen al verloren met een zware blessure. Oké met Jordan Harris hebben we wel een vervanger. Dat gebeurde om budgettaire redenen niet nadat Larry Thomas vertrok. Geen schande, wel een vaststelling.”

“In de competitie eindigen we derde en ons Europees debuut (wel uitgeschakeld in de eerste ronde van de FIBA Europe Cup, red.) mocht ook gezien worden. We wonnen thuis zelfs van het Franse Cholet. Zij speelden toch de Europese finale. Enkel in de Beker van België werden we te vroeg uitgeschakeld.”

Kangoeroes Mechelen kan nu beginnen aan de voorbereiding van het seizoen 2023-2024. Dat start in het weekend van 22 september. De week daarvoor is er al een opdracht in de Beker van België. De voorbereiding zal dus waarschijnlijk al begin augustus moeten aanvatten. De Belgen Domien Loubry, Wen Mukubu, Jonas Foerts en Mattias Palinckx liggen nog onder contract. De 19-jarige Maxime Bilolo wordt volgend seizoen met dubbele licentie en in combinatie met tweedeklasser Guco Lier in de selectie opgenomen. Talenten Joppe Mennes (Oostende) en waarschijnlijk ook Jo Van Buggenhout verlaten dan weer Kangoeroes Mechelen. Ook Godwin Tshimanga vertrekt naar Brussels.

Belgisch is de kern voor volgend seizoen voor Kangoeroes Mechelen zo goed als rond. Het huiswerk zal zich dus moeten toespitsen richting buitenlanders. Een Litouwse versterking zou al onderweg zijn. Aangevuld met enkele sterke Amerikanen zou het dan volgend seizoen, en al in het derde jaar van coach Kristof Michiels, weer op zoek moeten gaan naar bevestiging en misschien zelfs een stapje hoger.