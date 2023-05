Simon Dehairs zit in de goede flow, maar wordt in de Ronde van Limburg gestuit door pech: “Had graag geweten waar ik was uitgekomen”

Simon Dehairs (21) werd gisteren in de Ronde van Limburg door pech de wapens uit handen geslagen en dat was niet wat hij vooraf in gedachten had. Het neemt niet weg dat hij in een uitstekende periode zit.

“Problemen met ketting en pedalen verhinderden dat ik mij in de eindspurt zou kunnen mengen, waardoor ik mij moest tevredenstellen met een ietwat ontgoochelende 77ste plaats. Niet dat ik beweer dat ik zonder die tegenslag zou hebben gewonnen, maar ik had toch graag geweten waar ik uiteindelijk zou zijn uitgekomen. Ik was gevlast op een goed resultaat, temeer daar de koers niet zo gek ver uit mijn buurt werd gereden. Het ging voor een stuk over mijn trainingswegen.”

“Mijn resultaten van de laatste weken bewezen bovendien dat ik in goeden doen ben, wat onder meer bleek in de Ronde van Bretagne, waar ik in een massaspurt maar nipt de duimen moest leggen voor mijn ploegmaat, de Pool Jakub Mareczko. Er kwam zelfs een fotofinish aan te pas. Uiteindelijk zou ik deze meerdaagse als zeventigste beëindigen, maar ik plukte daar naderhand toch de vruchten van”, geeft Dehairs een uitgebreide intro.

Cruciaal jaar

“Deze zevendaagse heeft mij geen windeieren gelegd. Dat bleek in Puivelde waar ik de ganse bende te snel af was. Veelal moet ik mij ten dienste stellen van de ploeg. Het komt er dan ook op aan de geboden kansen optimaal te benutten. Temeer daar 2023 voor mij een cruciaal jaar wordt. Ik bevind mij op een kruispunt tussen doorstoten naar de profs of blijven hangen bij de elites zonder contract”, gaat Dehairs verder.

“Nu is het seizoen nog lang en heb ik nog alle tijd om te bewijzen wat ik zoal in mijn mars heb. Te beginnen met de Heistse Pijl van komende zaterdag, nog zo ’n wedstrijd in eigen regio. Dit nadat ik vandaag, dinsdag, in Gullegem aan de start zal staan. Dat allemaal in de hoop op een goed resultaat op het BK van over enkele weken”, duimt Dehairs, die zaterdag ook al dertiende werd in de GP Marcel Kint en online nog financiën studeert. Wie met hem over een contract zou willen onderhandelen, is bij dezen gewaarschuwd.