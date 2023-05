Sterke meisjes Dina Scavone en Anna Vanderaerden winnen in pinksterweekend

Twee weken geleden behaalde de Lommelse Dina Scavone in Verrebroek haar eerste zege in de beloftecategorie. Nu won ze ook de GP Schelkens te Borsbeek. Een UCI 1.2 wedstrijd die deel uitmaakt van de SKM Ladies Cycling Cup 2023. Dina is daarin nu ook leidster in het algemeen klassement en het jongerenklassement, bovendien is ze de beste Belgische.

Op het circuit van Zolder was er op pinkstermaandag, de dag het Belgisch kampioenschap, koersgelegenheid voor de dames juniores. Nadat Anna Vanderaerden de dag voordien in Brasschaat naar de vijfde plaats spurtte, bleek ze ook in Zolder nog over sterke benen te beschikken. Ze haalde het met veel overtuiging én veel voorsprong in de pelotonspurt. “Meteen de lichte frustratie van het BK uit de benen geschud”, meende papa Gert. Volgend weekend wacht haar het Vlaams kampioenschap in Boezinge.