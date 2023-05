Kim Knaeps geniet met volle teugen van haar tweede sportleven: “Corona en knieblessures zetten me op de fiets”

“Dit is toch echt wel genieten”, aldus Knaeps (78ste). “En dan te zeggen dat ik nog maar een goede twee jaar aan het koersen ben. Als lid van Cycling Team Belco-Van Eyck krijg ik nu ook kansen om aan dergelijk grote wedstrijden deel te nemen.”

De 38-jarige renster is ondanks wat haar leeftijd doet vermoeden inderdaad nog op grote ontdekkingsreis op de fiets. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat ze straalt van geluk. “Ik doe deze sport ongelooflijk graag. Al ben ik er eigenlijk door toeval ingerold. Corona en blijvende knieblessures zorgden ervoor dat ik met het hockey bij Mechelse moest stoppen.”

Het hockey beoefende Knaeps op het op één na hoogste niveau. Net als het wielrennen, want enkel aan de WorldTour-wedstrijden heeft ze nog niet mogen deelnemen. Een unieke staaltje van topsport combineren mag je dus gerust stellen. “Beide sporten zijn absoluut niet met elkaar te vergelijken. De teamtrainingen van het hockey mis ik wel af en toe. Anderzijds kan ik me nu wel steeds enorm hard afbeulen. Dat je je in het wielrennen bij een valpartij harder pijn kan doen dan wanneer je een hockeybal tegen je aan krijgt, is waar. Toch is dat geen reden om ermee te stoppen.” (lacht)

Het vlakke parcours in Borsbeek speelde niet echt in het voordeel van de Vlaams-Brabantse. “Ik verkies meer de klimkoersen. Niet enkel omdat het zwaarder is, maar ook omdat ik nog niet zo sterk ben in het positioneren. De massaspurt is tot op heden niets voor mij. Gewoon omdat ik de ervaring van het wringen nog mis. Dat was ook vandaag duidelijk. Eens er trechtervorming is, verlies ik onmiddellijk veel plaatsen. Of ik voor een massaspurt te veel mijn verstand gebruik ? Neen hoor, mijn koersverstand is ook nog in volle ontwikkeling.” (lacht)

Knaeps combineert het fietsen met een job als zelfstandig kinesiste in het ziekenhuis van Vilvoorde. “Doordat ik halftijds werk, kan ik werken en fietsen perfect combineren. Ik ben trouwens ook nog mama van een 6-jarige zoon. Maar hij is er vandaag niet bij. Hij verkoos om met mijn moeder vandaag naar de dierentuin te gaan. Mijn vriend is ook bezeten van de fiets. Ook hij zag dus alleen maar de positieve zaken in van mijn sportswitch.”

Tara Gins (archiefbeeld). — © Geert De Rycke

Tara Gins is een duizendpoot in de wielersport: “Die wielermicrobe kreeg ik van mijn vader mee”

Ook Tara Gins (98ste) verscheen in Borsbeek aan de start. Als wielrenster, al had het ook in een andere functie kunnen zijn. “Dat klopt. Want ik heb al verschillende zaken in het wielrennen gedaan”, zegt Gins. “Als vijftienjarige begon ik met fietsen. Na een tijdje vond ik het welletjes om zelf steeds maar te moeten trappen. Het klopt dat ik destijds in contact kwam met een ploeglid die meer aandacht had voor het lichaam van de renster dan de sportprestaties. Maar dat was niet de enige reden dat ik er even genoeg van had. En daarom gooide ik het vijf jaar geleden over een andere boeg. Ik probeerde het als ploegleider, behaalde een verzorgerspatent en richtte ook een wielerteam op.”

Dat laatste bleef niet duren omwille van een verschil in visie met andere bestuursleden. “Zo kwam ik dan bij Duolar-Chevalmeire terecht. In eerste instantie als verantwoordelijke van het social-mediagebeuren. Toen vorig jaar ook de vraag kwam om het opnieuw als renster te proberen, nam ik die uitdaging aan.”

Gins, geboren in Anderlecht maar ondertussen woonachtig in Erpe-Mere, kan je dus gerust een duizendpoot noemen in de wielersport. “De wielermicrobe kreeg ik destijds van mijn papa die tot bij de elites aan wielrennen deed. Door omstandigheden moest hij stoppen en heb ik de fakkel overgenomen. Niet meteen, want het was echt pas op mijn vijftiende dat de passie voor de fiets bij mij opkwam. Het is dus niet dat ik vroeger steevast mee naar wedstrijden ging.”

Momenteel is het voor de 32-jarige Gins nog aftoetsen wat er mogelijk is. “Naast mijn parttimejob als webdesigner combineer ik zelf koersen met de administratie van dit team. Ik wil vooral genieten zonder al te veel nadenken. Het niveau waarop ik moet acteren, is best wel hoog. We zien dus wel wat er nog op me afkomt. De wind en kasseien die we hier vandaag voor de wielen geschoven kregen, liggen me wel. Ik hou er immers van om als hardrijdster het peloton op sleeptouw te nemen.”