Pro League denkt niet aan helikopter om trofee in het stadion te krijgen

De Pro League zit met een dilemma. Volgend weekend kunnen Antwerp of Genk kampioen spelen in de Limburgse Cegeka Arena of Union in het Brusselse Dudenpark. De matchen zijn allebei om 18.30 uur, maar waar posteer je dan de kampioenentrofee? En welke match woont CEO Lorin Parys bij, want hij is de man die de beker moet uitreiken? De meeste kans om juist te zitten, heeft Parys in Limburg, waar twee titelkandidaten aantreden.