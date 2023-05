Leicester City degradeert: na Youri Tielemans zal ook Timothy Castagne vertrekken

Bondscoach Domenico Tedesco vloekt. Leicester City - met vier Rode Duivels - degradeert naar The Championship. Een resem internationals in tweede klasse: dat is verre van ideaal. Alhoewel, Youri Tielemans vertrekt al zeker en normaal volgen Castagne (en Praet?) zijn voorbeeld.

In 2016 werd Leicester nog Engelse kampioen en in 2021 won het de FA Cup, maar nu heeft het drama zich voltrokken voor The Foxes. Voor het eerst sinds 2014 moet de ploeg terug naar The Championship. Leicester won op de slotspeeldag wel met 2-1 van West Ham dankzij een doelpunt van Wout Faes op assist van Tielemans, maar concurrent Everton versloeg op hetzelfde Bournemouth. Zo viel het doek voor de blauw-witten.

De toekomst van veel spelers is nu onzeker. Tielemans zelf moet zich wellicht het minste zorgen maken. Hij was dit seizoen nog goed voor 4 goals en 2 assists, maar zijn contract loopt af. De transfervrije middenvelder onderhandelt al een tijdje met diverse teams en vooral AS Roma lijkt nu een optie. Het is een ander paar mouwen voor Timothy Castagne. Ook de rechtsback was een vaste waarde bij The Foxes, maar hij ligt nog vast tot 2025. Toch kijkt de speler uit naar een andere werkgever. Onlangs werd hij gescout door Arsenal. Al zal een deal ook afhangen van de prijs die op zijn hoofd plakt.

Dennis Praet zit in hetzelfde schuitje. Nog één jaar contract, maar bij Leicester was hij geen basisspeler meer. In het verleden trok zijn ex-club Torino soms aan zijn mouw, maar keren ze terug. Wout Faes zit wellicht in het lastigste parket. De verdediger arriveerde pas vorige zomer in het King Power Stadium en verbond zijn lot tot 2027 aan de club. Een alternatief vinden wordt niet evident.

OH Leuven wacht af

Leicester zal sowieso spelers moeten verkopen om het inkomstenverlies na de degradatie op te vangen. Parachute-payments ten spijt. De Thaise eigenaar Aiyawatt Srivaddhanaprabha bevestigde alvast dat hij de club blijft steunen. Dat is ook goed nieuws voor dochterclub OH Leuven. Al wordt het ook voor OHL afwachten welke invloed de degradatie op de samenwerking heeft. (jug)