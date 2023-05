Spanning tot op het einde? Onze man volgde 16 jaar geleden de spannendste titelstrijd ooit van dichtbij: “Ik nam de bloemen dan maar mee naar huis”

Wat een spanning. Antwerp, Genk en Union kunnen op de slotspeeldag nog kampioen worden. Het doet ons denken aan één van de spannendste competitieontknopingen ooit. Zestien jaar geleden – op zondag 29 april 2007 – telden AZ, Ajax en PSV in de Eredivisie elk 72 punten en streden die drie clubs in de laatste match ook om de titel. Reporter Jürgen Geril zat die dag in het spoor van AZ, maar zag de favoriet grandioos falen. Een reconstructie van een waanzinnige dag met huilende en tierende mannen.